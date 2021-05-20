В столице установят мемориальную доску в честь консульства Белорусской Народной Республики

Собирают средства на установку доски консульству БНР. Фото: istpravda.com.ua

В Киеве инициировали установку мемориальной доски на доме, где в 1918 году работало консульство Белорусской Народной Республики в Украине.

Доску планируют установить на здании по улице Богдана Хмельницкого, 42, передает "Новинарня".

"Эта инициатива является очень многоплановой в своем символизме. Прежде всего эта будущая доска является символом борьбы двух наших народов - белорусского и украинского - за нашу свободу и независимость. Украина была первой страной, которая в 1918 году признала независимость БНР и протянула руку дружбы и помощи белорусским братьям в сложных условиях того времени. Эти события безусловно отражаются в сегодняшних условиях, когда Украина защищает свою свободу и суверенитет от российского агрессора, а белорусский народ ведет борьбу за свободу и независимость в противостоянии с тиранией диктатора Лукашенко, за которым так же стоит кровавый Кремль", - сказал член Комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

Доску консульству БНР реализуют в сотрудничестве украинцев и белорусов. Ее будут создавать белорусский и украинский скульпторы.

18 мая начался сбор средств для реализации инициативы. Его администрируют Free Belarus Center и BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation. Инициативу можно финансово поддержать на сайте.

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"На локальном уровне, создавая эту доску, мы с одной стороны возвращаем Киеву частичку его истории, а с другой - создаем новую точку притяжения для белорусской общины города. Здесь невозможно не вспомнить, что просто рядом с домом по улице Богдана Хмельницкого, 42 содержится памятный знак в честь Павла Шеремета, на месте его трагической гибели в 2016 году. И это также перекликается с историей личной борьбы Павла за свободу для Беларуси", - добавил Мартыненко-Кушлянский.

20 апреля 1918 в Киеве состоялось первое заседание делегаций Украинской Народной и Белорусской Народной республик по установлению межгосударственной границы. Переговоры не принесли ожидаемых результатов.