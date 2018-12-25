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четверг, 27 декабря 2018 08:20

В столице Турции после стихийного бедствия уцелела только тюрьма

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В столице Турции после стихийного бедствия уцелела только тюрьма
В турецкой провинции Эрзинджан произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Фото: http://newsturk.ru

В турецкой провинции Эрзинджан 27 декабря 1939 года произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Это землетрясение вошел в список 10 крупнейших землетрясений 20-го века.

Турция, расположенная в пределах одной из самых активных сейсмических зон планеты - Альпийско-Гималайского сейсмического пояса, пережила не одно разрушительное землетрясение. 27 декабря погибло более 50 000 жителей провинций Стамбул, Сивас и Самсун во время землетрясения. Сотни тысяч людей получили ранения и столько же остались без крыши над головой. Люди продолжали погибать, так как на страну обрушились снежные бури.

Наиболее сильно от землетрясения пострадал город Стамбул, практически все лежало в руинах. Чтобы защититься от морозов, достигавших 30 градусов, жители насыпали на крыши своих домов камни и глину. Когда прошла первая волна землетрясения, под тяжестью наваленных на них камни крыши упали прямо на спящих людей. Город перенес семь толчков, которые превратили его на кладбище. Кроме тюрьме, не уцелело ни одно здание.

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Необычный акт героизма проявили десятки заключенных, среди которых были и осужденные за убийство. Они помогли откопать более 1000 засыпанных развалинами людей. Исследования показали, что большинство сооружений в городе были построены вдоль линии разлома. Больше всего жертв землетрясения было в тех сооружениях, которые были построены вертикально или параллельно линии разлома.

Хотя сейсмологи убеждали в отсутствии какой-либо связи, в течение следующих трех недель по всему земному шару прокатилась серия землетрясений.

На северо-западе Армении 7 декабря 1988 произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Полностью разрушены город Спитак и 58 сел.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
декабря

В столице Турции после стихийного бедствия уцелела только тюрьма

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