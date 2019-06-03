В столице нашли захоронение возрастом 7 тысяч лет

В Болгарии нашли захоронение женщины. Фото: N+1

В столице Болгарии Софии археологи обнаружили неолитическое захоронения.

Его возраст оценивается в 7,6 тысячи лет, сообщает N+1.

Захоронение было найдено на территории поселения Слатина, которое существовало еще 8 тыс. лет назад. Поселение назвали по имени реки, протекающей рядом. Его случайно обнаружили в 1950 году. В 1958 году здесь начались раскопки, во время которых исследователи обнаружили жилые дома.

По мнению исследователей, поселение существовало на протяжении 500 лет, между 7,5 и 8 тысячами лет назад.

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На территории поселения нашли захоронение, созданное 7,6 тысячи лет назад рядом с домом на окраине поселка. Ученые предположили, что в могиле была похоронена женщина с ребенком. Но чтобы это подтвердить, нужно провести анализ костей. Кроме захоронения ученые обнаружили костяные ложки, керамику и части столов для жертвоприношений.

В селе Заречное Тростянецкого района Сумской области нашли средневековую могилу. Археологов из Института археологии Национальной академии наук Украины пригласила Тростянецкий городской совет.