В стене музея нашли загадочную нишу

В нише нашли картину Климта. Фото: istpravda.com.ua

В итальянском городе Пьяченца нашли картину австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины" стоимостью € 60 млн.

Полотно украли в 1997 году, сообщает The Guardian.

10 декабря 2019 "Портрет женщины" обнаружил работник муниципального предприятия. Он чистил стены галереи Риччи Одди от плюща.

Мужчина нашел закрытую железной дверью полость в стене. Внутри лежала картина, завернутая в черный пакет для мусора. Сотрудники галереи узнали в ней "Портрет женщины" Климта.

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Печати и штампы на обороте полотна указали на то, что находка является оригиналом. Окончательно ее подлинность определит экспертиза.

Воры могли планировать вернуться по полотно Климта, но не сумели сделать это через усиленные меры безопасности в галерее Риччи Одди.

При строительстве нового университетского корпуса в британском Кентербери археологи обнаружили скелет англосаксонской женщины и драгоценности.