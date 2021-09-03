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пятница, 03 сентября 2021 17:01

В стене имения нашли коробку с золотыми монетами

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В стене имения нашли коробку с золотыми монетами
Владельцы дома решили продать монеты. Фото: pexels.com

Редкие золотые монеты нашли в стене французского особняка.

239 монет были отчеканены до Французской революции во времена правления королей Людовика XIII и Людовика XIV, сообщает The Local.

Их нашли владельцы особняка недалеко от Кемпера в западной части Бретани. Они наняли каменщиков, чтобы объединить три здания. Мастера нашли в стене металлический ящик, наполненный золотыми монетами.

"Коробка была вмурована в стену и застряла между камнями", - рассказал владелец особняка Франсуа Мион.

Позже они обнаружили еще несколько монет в мешочке, спрятанном за деревянной балкой. Нашли еще в 2019 году. Но стало известно об этом только сейчас. Владельцы поручили аукционному дому продать сокровище.

Ожидают заработать от €250 тыс. до €300 тыс. Прибыль разделят между владельцами особняка и каменщиками.

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Среди находок есть редкая монета с изображением Людовика XIV 1646 года. Только она оценивается примерно в €15 тыс.

Во время раскопок в местечке Мюрвель-ле-Монпелье в регионе Окситания на юге Франции археологи нашли горшок с монетами Римской республики. На сокровище наткнулись во время раскопок большого здания I в. до н. е. Когда владелец поместил горшок с 20 динариями в специальную нишу и осторожно замуровал ее, чтобы не осталось никаких следов.

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Дата
03
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