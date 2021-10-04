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понедельник, 04 октября 2021 11:02

В США признали Голодомор геноцидом

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В США признали Голодомор геноцидом
Резолюция 2018 года стал первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор признается геноцидом Фото: Zuma

4 октября 2018-го Сенат США признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В двухпартийной резолюции, принятой единогласным решением, одобрили выводы Правительственной Комиссии США от 22 апреля 1988 года о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев".

Резолюция осуждала также нарушения прав человека, совершенные властями СССР против украинского народа. Ее авторы выразили соболезнования жертвам Голодомора и призвали распространять информацию о трагедии.

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Посольство Украины в США сообщало, что резолюция стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор признается геноцидом. Стала возможной благодаря плодотворному взаимодействию общины Америки, Посольства Украины и друзей Украины в Сенате. Соавторами резолюции стали сопредседатели Сенатского украинского кокуса Роберт Портман и Ричард Дурбин.

Вскоре после принятия Сенатом проект подобной резолюции утвердил Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. 11 декабря 2018-го Палата представителей также приняла его. На данный момент геноцидом Голодомор признали 22 из 50 американских штатов.

В Хорватии Голодомор могут признать геноцидом украинского народа. Принятие соответствующей декларации инициировали весною 2021 года в парламенте страны - Саборе.

Депутат Kluba Hrvatskih suverenista Марко Миланович Литре призвал коллег не провалить голосование. Отметил, что, приняв декларацию, хорваты продемонстрируют глубокую симпатию к украинскому народу и осудят этот акт геноцида. Кроме этого, осудят и более широкий контекст коммунистических преступлений, жертвами которых стал и хорватский народ, а всего более 20 млн человек в течение XX в.

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Дата
04
октября

В США признали Голодомор геноцидом

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