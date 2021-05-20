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четверг, 20 мая 2021 17:05

В США нашли уникальную старинную английский монету

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В США нашли уникальную старинную английский монету
На монете 1633 или 1634 года изображен король Англии Карл I Фото: Historic St. Mary's City

На месте недавно найденного английского форта Сент-Мэри, в штате Мэриленд, обнаружили редкую серебряную монету с изображением короля Англии Карла I (1625-1649). Находка окончательно подтвердила возраст первого поселения европейских колонистов.

Ученые рассказали, что монета является шиллингом, имеет клеймо мастера и отчеканена в Лондонском Тауэре примерно в 1633 году - за 16 лет до казни короля английскими парламентариями. Она указывает на то, что здание, внутри которого ее обнаружили, построили во времена первого колониального форта 1634 года. Монета могла попасть в форт вместе с первыми колонистами на кораблях "Ковчег" и "Голубь" в марте того же года, сообщает Live Science.

Ранее неподалеку от форта уже обнаруживали рейнскую керамику из Франции и Германии, керамику с Суррея в Англии и свинцовую дробь для мушкетов. Но точный возраст места и форта по ним установить не могли.

"Монета - ключевой инструмент датировки, который предусматривает, что это место очень раннего XVII-го века", - отметил археолог Трэвис Парно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили форт, в котором индейцы защищались от российской армии

Кроме монеты археологам удалось найти фрагменты каменных орудий и каменные наконечники для копий. Их оставили коренные американцы за тысячи лет до прибытия европейцев. Также археологи исследовали очертания форта и заметили, что они отличаются от описаний того времени. Считают, что их несколько приукрасил первый губернатор колонии Леонардо Калверт.

Ранее в американском штате Мэриленд археологи обнаружили место, где стоял форт-поселение Сент-Мэри. Его основали первые английские колонисты в 1634-м, а оставили через 60 лет.

Поселение Святой Марии безуспешно искали с 1930-х. Его очертания на земле, размером с футбольное поле, с помощью георадара увидел в 2019 году археолог и геофизик Тим Хорсли. Форт находился за 800 м от одноименной реки.

Хорсли разглядел полукруглый бастион, хозяйственные и жилые здания. Предполагается, что часть из них принадлежала коренным индейцам из племени Яокомако. Колонисты взаимодействовали с ними.

Археолог Трэвис Парно, который много лет искал форт вместе с Тимом Хорсли, отмечал, что это самый древний памятник колониальных времен в Мэриленде. О находке не объявили ранее из-за пандемии коронавируса.

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