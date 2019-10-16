В спортзале повесили военных преступников

Американский солдат Джон Вудс, который вешал нацистов. Фото: livejournal.com

Нюрнбергский Международный военный трибунал вынес приговор двадцати двум главным нацистским военным преступникам 1 октября 1946 года.

Их обвинили в решении и ведении агрессивные войны. Двенадцать из них приговорили к смертной казни.

Американские солдаты Джон Вудс и Джозеф Малти повесили десять нацистских вождей 16 октября 1946 в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Среди них был министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и идеолог нацизма Альфред Розенберг. Рейхсмаршал Герман Герин смог перед казнью принять яд. Мартин Борман бесследно исчез.

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Семь нацистов приговорили к заключению. Они находились в тюрьме Шпандау. Соратник Гитлера Рудольф Гесс провел в тюрьме 46 лет.

Трое человек оправдали. Это пропагандист Ганс Фриче, дипломат Франц фон Папен и министр экономики Ялмар Шахт.

По данным голландского информатора гестапо обнаружило тайник и арестовало 4 августа 1944 в Амстердаме 15-летнюю Анну Франк и ее семью. Она - автор дневника о скитаний евреев.