В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы

Специальное разрешение милиции для поездки в соседнее село нужно было брать в 1950-х годах жителям сел. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал 72-летний львовянин Владимир Литинский. Имеет такую ​​справку в своей коллекции документов своей семьи и односельчан из деревни Велика Билына Самборского района на Львовщине.

В селе Великая Билына 1944-го восстановилась советская оккупация, которую установили с началом Второй мировой войны в сентябре 1939-го (с июня 1941-го по август 1944-го Дрогобычский область, в которую входила Самборщина, оккупирована Германией. - Gazeta.ua). В то время сельскому населению, что работало в колхозах, не позволяли переезжать в другую местность. С 1935-го до 1974-го колхозникам не выдавали паспортов, что и ограничивало их свободу передвижения. Если без разрешения из милиции покидали место жительства, то должны были платить штраф до 100 рублей и немедленно возвращаться домой. За повторное нарушение могли на два года посадить в тюрьму. Специальное разрешение от милиции, чтобы поехать на сессию в соседнее село, получила соседка Владимира Литинского Евгения Илькивна Белинская-Гродзь.

Автор: Валерій Шмаков Пропуск, который должна была показать Евгения Белинская-Гродзь в соседнем селе

"Там училась в сельскохозяйственном техникуме на бухгалтера. После завершения учебы работала экземплярах в колхозе - распределяла землю, из крестьян сколько должен обработать. 1959-го вышла замуж и родила сына. В колхозе работала до пенсии. Умерла 2009-го", - рассказывает Владимир Литинский.

Автор: Валерій Шмаков Пропуск, который должна была показать Евгения Белинская-Гродзь в соседнем селе

В послевоенный период советская власть выслала из села 170 семей в Сибирь.

"Среди них и мой дядя с женой. Крестную звали Петрунелия Литинская. Была 1904 рождения. В Сибирь ее выселили 1949-го, как "пособницу бандеровцев". Связей с ОУН не имела. За ней пришли на Рождество через месяц после того, как забрали ее мужа, моего дядю Петра Литинского. его - за невыполнение вывоза нормы леса. Должен был вырубить в Турковском районе определенную норму и своими лошадьми привезти его в пункт сбора. Не сделал этого, потому что болел воспалением легких. Она отбывала наказание 7 лет на Дальнем Востоке, он - в Сибир ", - добавляет.

Автор: Валерій Шмаков Справка об осуждении Петрунелии Литинской

Автор: Валерій Шмаков Справка об осуждении Петра Латинского

По окончании срока наказания Петрунелии Дмитриевне выдали паспорт гражданки СССР без права проживания в Дрогобычской области.

Автор: Валерій Шмаков Паспорт Петрунелии Литинской

Автор: Валерій Шмаков Паспорт Петрунелии Литинской

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Поселились супруги в Петрова брата Николая Латинского-Пискуровича во Львове.

"Петр Литинский - моего отца брат. Имели еще одного брата Николая 1892 рождения. Николай в Вене закончил медуниверситет 1924-го. Выучился на врача-терапевта. Получил диплом, но потом пришлось его нострифицировать в львовском университете, потому что Львов перешел к Польше и уже не признавали здесь австрийские дипломы. 1926-го окончил львовский университет ", - говорит Владимир Осипович.

Автор: Валерій Шмаков Диплом, выданный Николаю Литинскому в венском университете. Написанный на латинском языке. Размером 70 на 50 сантиметров.

Автор: Валерій Шмаков Диплом, выданный Николаю Литинскому в венском университете. Написанный на латинском языке. Размером 70 на 50 сантиметров.

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"Николай Литинский-Пискурович во времена Западноукраинской народной республики (1918-1919 годы) был уездным врачом Украинской галицкой армии. За то его советская власть арестовала 1920-го и отправила в ссылку на восточную Украину. Там, рассказывал, его считали очень хорошим врачом. Возили его, пленного, каретой к местным КГБистам. Давали щедрые подарки. Когда вернулся оттуда, то поселился во Львове. Взял к себе дочь Петра и Петрунелии Дарью. Она училась на филолога в львовском университете. Как вернулись из ссылки ее родители, то и их приютил. Умер 1958-го", - продолжает.

Автор: Валерій Шмаков Свидетельство о крещении Дарьи Литинской

Владимир Литинский выехал из села Велика Билына 1952-го. Затем отбывал службу в армии в Казахстане. Там позже работал инженером на руководящих должностях. В 60-х переехал во Львов.

"1939-го в селе жило 1700 жителей. Осталось всего 250", - отметил Владимир Осипович.

Бидон с документами, где были списки репрессированных украинцев, нашли в Яновских лесах возле Львова. Бумаги периода 1949-1952 годов, пролежали в земле 66 лет. Находка содержит подпольные информационные издания, документы Службы безопасности ОУН и документы организационной сети.