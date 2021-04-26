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вторник, 27 апреля 2021 01:13

В Словении восстановили памятник украинским военным

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В Словении восстановили памятник украинским военным
Восстановили памятник украинцам, воевавшим в Первой мировой войне. Фото: facebook.com/UKRinSLO

В Словении восстановили памятник 20-му Станиславскому полку.

Этот памятник установила сами украинские воины в 1917 году в лесу Пановец, сообщает "Історична правда".

22 апреля посол Украины в Словении Михаил Бродович посетил муниципалитет Нова Горица. Посетил памятник воинам 20-го Станиславского пехотного полка. Они воевали на территории современной Словении в годы Первой мировой войны.

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"Посол обсудил протокольные элементы официального открытия памятника и возможные меры торжественного характера с вицемером города Нова Горица Симоном Рошичем, представителем муниципалитета Андреем Компарой и историком-ученым, представителем фирмы-исполнителя Сашо Радовановичем", - сообщили в посольстве.

В горах Шотландии восстановили памятник в честь украинских мигрантов. В 2019 году Богдан и Наталья Настюк вблизи города Дингвол в Шотландии обнаружили памятный знак с трезубцем и надписью 1949. The Ukraine, сообщает консульство Украины в Эдинбурге.

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