В сквере в центре города нашли клад

Фото: news.tut.by

В сквере в центре беларусского Минска нашли клад.

Научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев в сквере Марата Кази осматривал строительство. Следил, не найдут ли рабочие что-то древнее, сообщает news.tut.by.

На земле он увидел желтую монету. Решил поднять ее.

"Думал, что это советские пятаки. Решил посмотреть. Это не советская копейка. Там был профиль Николая II. Я посмотрел неподалеку - опять монета, 2-я, 3-я, потом нашел от зубов золотую коронку - 4 зуба, цепочка, кольцо, еще одну монету. Рядом были куски ткани или кожи. Сокровище, наверное, было завернуто. Я понял, что все серьезно, и решил позвонить археологу из Академии наук Сергею Дзерновичу, который проводит археологический надзор. Остановил работу строителей, поскольку с другой стороны земля уже была загружена в грузовик", - рассказал Королев.

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Археологи с металлоискателем нашли еще 8 монет. На золотых рублях стоят даты 1898-го и 1901 года. На одной из них написано "12,5 рублей".

В годы правления Николая II на месте сквера был жилой район с деревянными и каменными зданиями. В 1941 этот район полностью сгорел.

С территории строительства убрали технику, там будут работать археологи. Монеты передали в Институт истории.

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