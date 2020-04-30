В сеть выложили уникальные документы о деятельности первой украинской партии современности

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1260
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1098
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3123
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2322
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4743
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6120
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
7
5
19
10
5
На востоке Украины началась Операция Объединенных сил
На востоке Украины началась Операция Объединенных сил
Нашли мумию девочки-подростка в деревянном саркофаге
Нашли мумию девочки-подростка в деревянном саркофаге
Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами
Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами
Как выглядело подольский город после обстрела - подборка фото
Как выглядело подольский город после обстрела - подборка фото
Освободили узников единого женского концлагеря
Освободили узников единого женского концлагеря
Видео
Все видео
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Показали уникальные находки из скифского городища
Показали уникальные находки из скифского городища
Черные археологи ограбили древнее городище
Черные археологи ограбили древнее городище
В Крыму расстреляли ученых и политиков
В Крыму расстреляли ученых и политиков
Добывали соль и воевали с московитами - как казаки основали Славянск
Добывали соль и воевали с московитами - как казаки основали Славянск
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2844
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1971
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1440
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 666
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 11:31

В сеть выложили уникальные документы о деятельности первой украинской партии современности

  Комментировать

Центральный государственный архив общественных объединений Украины презентовал уникальные документы к годовщине создания Украинской республиканской партии.

Среди них: протоколы заседаний, обращения и призывы к населению, предвыборные листовки, резолюции, удостоверения делегатов и гостей партийных конференций, газетные страницы.

Со всеми документами можно ознакомиться на сайте архива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сеть выложили уникальные документы по истории Украины

Автор: cdago.gov.ua
  Предвыборная листовка Украинской республиканской партии 1993 года
Предвыборная листовка Украинской республиканской партии 1993 года

Учредительный съезд Украинского Хельсинского союза завершился 30 апреля 1990 года. Участники решили распустить организацию и на ее основе создали Украинскую республиканскую партию. Первым ее председателем избрали диссидента и политзаключенного Левка Лукьяненко. 15 ноября 1990-го УРП стала первой партией, официально зарегистрированной в УССР и первой из всех оппозиционных коммунистической власти демократических партий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сеть выложили уникальные документы о деятельности первой украинской партии современности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 113372
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 93190
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 20853
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 17479
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 10746
История
На востоке Украины началась Операция Объединенных сил
На востоке Украины началась Операция Объединенных сил
7
 Просмотров: 18
Хирург вырезал себе аппендицит
Хирург вырезал себе аппендицит
 Просмотров: 324
Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью
Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью
 Просмотров: 261
Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова
Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова
 Просмотров: 486
Нашли остатки крепости, которую считали утраченной
Нашли остатки крепости, которую считали утраченной Просмотров: 279
Больше всего комментируют
7
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
Голосов: 2909
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua