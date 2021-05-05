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четверг, 06 мая 2021 01:13

В ручье нашли топор княжеских времен

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В ручье нашли топор княжеских времен
В Черкасской области нашли древний топор. Фото: ukrinform.com

Жители села Леськове Уманского района Черкасской области нашли топор княжеских времен.

Артефакт передали в Монастирищенский краеведческий музей, передает "Укринформ".

"Накануне ребята отдыхали в лесу вблизи Монастырища. У ручья увидели кусок металла, который вымыла вода. Обратили внимание на его необычную форму. Фото выставили на специальном сайте "Виолити". Там определили, что это боевой топор времен Киевской Руси. Ребятам начали предлагать деньги. Удостоверившись, что вещь уникальная, они принесли найденное в музей. Теперь мы выставили его в экспозиции Киевской Руси", - рассказала директор музея Екатерина Бульба.

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Топор имеет лезвие с заостренной выпуклой частью в виде полумесяца. Ее использовали пешие воины, которые стягивали всадников с лошади.

Показали уникальный шлем знатного древнерусского воина. Артефакт нашли в прошлом году в реке Березина - притоке Днепра, что в Беларуси. Несмотря на хорошее сохранение, тысячелетняя находка все же нуждалась в восстановлении. Ее вернули в Бобруйский краеведческий музей после реставрации

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