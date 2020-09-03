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пятница, 04 сентября 2020 09:10

В российском лагере погиб украинский поэт
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Василия Стуса приговорили в сентябре 1980-го на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Он отказался от назначенного ему адвоката Виктора Медведчука, пытаясь самому осуществить свою защиту. За это Стуса вывели из зала суда и приговор зачитали без него
Фото: khpg.org
Реконструкция зоны ВС-389/36, где погиб Василий Стус 4 сентября 1985-го
Вывеска Учреждения ВС-389/36.
Камера № 12, где Стус сидел летом 1985 года
Карцер № 3, где погиб Стус

Политзаключенный и поэт Василий Стус погиб в ночь на 4 сентября 1985 года в карцере лагеря особого режима ВС-389/36 поселка Кучино Пермской области.

Там отбывал 10 лет принудительных работ, которые ему присудили за правозащитную деятельность в 1980-м. Адвокатом на суде был Виктор Медведчук. Его назначили несмотря на протесты Стуса. За это подсудимого вывели из зала суда и приговор зачитали без него.

Выдвигали множество версий о причинах его смерти. Не исключали прямого убийства надзирателями, которые ненавидели диссидента за его непоколебимую позицию, впрочем эту версию называют маловероятной. Среди других причин считают равнодушие и ненависть со стороны администрации.

"Трудно было выдерживать постоянное присутствие Василия Стуса надзирателям и сотрудникам колонии, когда каждая встреча с поэтом напоминала им об утраченных достоинстве, человечности и самоуважении: он не робел, не матерился, держался с достоинством и еще и бросал в глаза - "фашисты", "гестаповцы", "бандиты", "садисты", - пишет портал "Стус Центр".

Условия проживания в лагере были ужасными. Стус находился год в камере-одиночке, потом у него отобрали тетрадь со стихами "Птицы души". Позже посадили в камеру с русским Леонидом Бородиным, надеясь, что станут врагами. Не передали ни одного письма от родственников с известием о рождении внука. Неоднократно сажали в карцер.

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28 августа 1985-го он в очередной раз попал в карцер за чтение книги. Оперся на верхние нары локтем, что надзиратели запрещали в определенное время. После спора с дежурным офицером сказал Бородину, что объявляет голодовку "до конца".

Предполагают, что в ночь на 4 сентября, надзиратель карцера вынул шворень, которым днем к стене крепились нары. Истощенный сердечным приступом и голодовкой Стус не смог удержать их. По свидетельству других заключенных тогда раздался глухой удар, на который надзиратели не обратили внимания или не захотели этого делать. Узник Ромашов рассказывал, что после удара Стус будто-бы застонал: "Убили, холера!".

Эту версию гибели якобы подтвердил и визуальный осмотр тела.

После гибели Стуса, в лагере произошло смягчение режима, а через 10 дней повесился начальник - майор Журавков.

5 мая 1984 года в больнице города Пермь умер украинский диссидент, языковед, член-основатель Украинской Хельсинкской группы 57-летний Алексей Тихий. В Пермском лагере ему поставили диагноз - рак желудка с метастазами. Обезболивающие предлагали в обмен на покаяние.

"Я знаю, что погибну, но кто-то должен быть первым", - говорил Тихий друзьям.

19 ноября 1989 года прах Алексея Тихого перезахоронили на Байковом кладбище в Киеве рядом с прахом Василия Стуса и Юрия Литвина.

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Дата
04
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