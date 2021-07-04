В римском военном лагере нашли изображение неизвестного бога

В Англии нашли барельеф с изображением мужчины. Фото: Vindolanda Charitable Trust

В древнеримском военном лагере в Северной Англии археологи-любители обнаружили изображение неизвестного бога.

Скульптура изображает мужчину с копьем рядом с лошадью или ослом, сообщает Vindolanda Charitable Trust.

Это мог быть Марса, Меркурий или какой-то неизвестный бог.

Археологи-волонтеры Ричи Милор и Дэвид Голдуотер во время раскопок помогали раскрывать вымощенный плитами пол в развалинах дома, построенного в IV веке. В ходе работы они обнаружили скульптурный рельеф из песчаника.

Британская археолог Майя Алберти, которая наблюдала за раскопками, сейчас пытается установить, кому посвятили скульптуру. Обнаженность человека указывает на то, что это бог, а не просто кавалерист. Копье считают атрибутом бога войны Марса. Элементы изображения можно интерпретировать как крылья. Это характерно для Меркурия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли обгоревшую древнеримскую печать с богами войны и победы

Кавалеристы могли иметь собственную интерпретацию того, как нужно изображать Марса или Меркурия. Также это мог быть неизвестный бог, который объединяет качества обоих других.

Захоронение XVIII в. обнаружили на территории бывшей плантации сахарного тростника на карибском острове Синт-Эстатиус. Откопали 48 скелетов. Исследователи считают, что это рабы.