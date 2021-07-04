В римском военном лагере нашли изображение неизвестного бога

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 477
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1107
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1845
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 882
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3267
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5661
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 432
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3051
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1107
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 612
Фото
Все фото
13
3
8
4
6
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
От казацкого зимовника к конфликту с США - как на Донбассе появился Нью-Йорк
От казацкого зимовника к конфликту с США - как на Донбассе появился Нью-Йорк
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Как в 1946-м отметили годовщину провозглашения независимости Украины - подборка листовок
Видео
Все видео
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1989
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 153
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1017
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2403
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 270
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 01:13

В римском военном лагере нашли изображение неизвестного бога

  Комментировать
В римском военном лагере нашли изображение неизвестного бога
В Англии нашли барельеф с изображением мужчины. Фото: Vindolanda Charitable Trust

В древнеримском военном лагере в Северной Англии археологи-любители обнаружили изображение неизвестного бога.

Скульптура изображает мужчину с копьем рядом с лошадью или ослом, сообщает Vindolanda Charitable Trust.

Это мог быть Марса, Меркурий или какой-то неизвестный бог.

Археологи-волонтеры Ричи Милор и Дэвид Голдуотер во время раскопок помогали раскрывать вымощенный плитами пол в развалинах дома, построенного в IV веке. В ходе работы они обнаружили скульптурный рельеф из песчаника.

Британская археолог Майя Алберти, которая наблюдала за раскопками, сейчас пытается установить, кому посвятили скульптуру. Обнаженность человека указывает на то, что это бог, а не просто кавалерист. Копье считают атрибутом бога войны Марса. Элементы изображения можно интерпретировать как крылья. Это характерно для Меркурия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли обгоревшую древнеримскую печать с богами войны и победы

Кавалеристы могли иметь собственную интерпретацию того, как нужно изображать Марса или Меркурия. Также это мог быть неизвестный бог, который объединяет качества обоих других.

Захоронение XVIII в. обнаружили на территории бывшей плантации сахарного тростника на карибском острове Синт-Эстатиус. Откопали 48 скелетов. Исследователи считают, что это рабы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В римском военном лагере нашли изображение неизвестного бога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 9918
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 8010
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5724
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5661
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 5400
История
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
 Просмотров: 1683
Расстреляли группу профессоров и их родственников
Расстреляли группу профессоров и их родственников
 Просмотров: 918
Открыли памятник принцессе Диане
Открыли памятник принцессе Диане Просмотров: 207
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
13
 Просмотров: 2835
Киевский князь уничтожил столицу хозар
Киевский князь уничтожил столицу хозар
 Просмотров: 1782
Больше всего комментируют
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
4
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
Голосов: 105
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть