В реке нашли грузовой корабль

В Польше нашли ственной корабль. Фото: lenta.ua

В реке Висла в Польше подводные археологи обнаружили большое грузовое судно.

По мнению руководителя археологов Артура Брзошка, найденный корабль - это шкута, большое деревянное грузовое плоскодонное парусно-гребное судно. Они были распространены с XIV до XIVIII ст. Находка имеет 37 м в длину и 6 м в ширину, сообщает lenta.ua.

Под водой слабая видимость. Исследователи не смогли обнаружить ни одного предмета, которые должны бы иметь связь с этим кораблем.

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Брзошка предполагает, что судно перевозило зерно в Гданьск.

В Польше шкуты встречаются очень редко.

В центре Италии во время проведения земляных работ обнаружили гробницу железного века. Захоронение датируется VII в. до нашей эры. В нем нашли оружие, украшения и колесницу.