В реке нашли древний меч

В Южноукраинске Николаевской обл. в реке Южный Буг местный житель нашел древний меч без рукояти.
Находка может датироваться XIV-XVI веком, сообщили на официальном сайте Южноукраинска.
Меч передали в Южноукраинский городской исторический музей.
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Такие мечи производили в древней Киевской государстве. Они упоминаются в летописях.
Археологи обнаружили египетский амулет "Глаз Гора" на восточном побережье Аравийского полуострова в провинции Дибба Аль-Бая, Оман. Находке около 2,3 тыс лет. В стране такая встречается впервые.
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