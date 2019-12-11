В реке нашли древний меч

В Южноукраинске Николаевской обл. в реке Южный Буг местный житель нашел древний меч без рукояти.

Находка может датироваться XIV-XVI веком, сообщили на официальном сайте Южноукраинска.

Меч передали в Южноукраинский городской исторический музей.

Автор: yu.mk.ua Меч принадлежит к Средневековью

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Такие мечи производили в древней Киевской государстве. Они упоминаются в летописях.

Археологи обнаружили египетский амулет "Глаз Гора" на восточном побережье Аравийского полуострова в провинции Дибба Аль-Бая, Оман. Находке около 2,3 тыс лет. В стране такая встречается впервые.