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воскресенье, 13 февраля 2022 00:46

В пустыне обнаружили потерянное поселение

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В пустыне обнаружили потерянное поселение
На Аравийском полуострове была найдена древняя деревня. Фото: viterbischool.usc.edu

На востоке Аравийского полуострова учёные обнаружили остатки древнего поселения.

Селу, по предварительным данным, более 3,6 тыс. лет. Оно занимает территорию в размере 2x3 км, передает viterbischool.usc.edu.

Поселение обнаружили ученые, которые искали грунтовые воды. Его нашли с помощью радара с синтезированной апертурой L-диапазона. В отчете ученых говорится, что огромный прямоугольный участок из-за состава почвы и текстуры сильно контрастирует с окружающей геологической средой.

Ведущий автор исследования Эссам Хегги из Исследовательского центра засушливого климата и воды Университета Южной Калифорнии назвал место "естественной крепостью, окруженной очень пересеченной местностью". Это делает район практически недоступным.

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Находка может служить первым свидетельством оседлости в этой местности. Открытие этого поселения теперь позволяет исследователям собрать воедино историю климатических изменений, произошедших на востоке Аравийского полуострова.

В Италии в пещере Романелли археологи нашли новые наскальные рисунки. Она расположена на Адриатическом побережье в южной Апулии. Археологи исследуют его с 1874 года. В этом году команда из археологов, геологов и палеонтологов обнаружила ранее неизвестные наскальные изображения.

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