В Праге создали Украинскую военную организацию

Руководители Украинской военной организации с друзьями и родными. Ворохта, 1921 год. Фото: cdvr.org.ua

В Праге 30 июля 1920-го создали Украинскую военную организацию. Председателем избрали полковника армии УНР и командира сечевых стрельцов Евгения Коновальца.

Первый очаг организации возник во Львове. Организация действовала нелегально на украинских землях в составе Польши. Краевые команды действовали в Чехословакии, Германии и Литве. Они имели налаживать связи с украинскими эмигрантами, готовили литературу и транспортировки оружия. Через посредников общались с правительственными кругами ЗУНР и УНР. Целью организации было продолжение национальной борьбы за государственность.

В УВО были организационная, боевая, разводная и пропагандистская референтуры. Боевым костяком организации в случае новой войны должны были стать украинские интернированы части Италии и Чехословакии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одним взрывом, чекисты уничтожили Коновальца и раскололи ОУН

Члены организации осуществляли теракты. Поджигали дома польских чиновников, саботировали праздники, разрушали коммуникации, уничтожали польские национальные символы. 1927 организация начала выдавать в Берлине собственный еженедельник "Горн" тиражом в 10 тыс. Экземпляров. Возобновила и поддерживала основанный Михаилом Грушевским "Литературно-научный вестник".

В 1925 году УВО отказалась от вооруженной борьбы и перешла в легальную политическую деятельность. В 1929-м превратилась в военно-политическую партию - Организацию украинских националистов.

1 августа 2015-го в Киеве состоялся учредительный съезд Украинской военной организации под руководством Организации украинских националистов. Приняли участие офицеры и добровольцы - участники АТО. Председателем УВО выбрали Бориса Гуменюка, поэта, бывшего заместителя командира Добровольческого батальона ОУН. 18 августа эта организация официально зарегистрирована под названием "Украинская военная организация - ОУН"

30 июня 1941 в оккупированном немцами Львове провозгласили создание украинского государства и сформировали правительство - Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецько. Украинское Государство через два месяца после создания ликвидировали. 15 сентября 1942-го Ярослава Стецько и Степана Бандеру арестовали. В январе 1942 года их отправили в концлагерь Заксенхаузен. Без руководства Украинской Государство прекратило существование.