В поселке расстреляли 1,6 тыс. детей

Памятник мирным жителям, которых расстреляли немцы в поселке Кортелесы на Волыни Фото: ratpresa.com.ua

Немецкие оккупанты уничтожили поселок Кортелесы - теперь Ратновского района Волынской области 23 сентября 1942-го. Погибли все 2,8 тыс. жителей.

Причиной жестокой акции стали действия красноармейцев. Они создали близ села партизанский отряд имени Ворошилова под командованием Бориса Михайловского.

Отряд захватил кортелисскую комендатуру и перерезал связь немецким полицаям. Впоследствии партизаны расположились в Душелином урочище и делали постоянные вылазки в поселок - похищали продовольствие.

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Немцы начали запугивание населения. Требовали выдать партизан, расстреляв нескольких людей, но все напрасно. В ответ партизаны убили немецкого солдата.

Тогда немецкое командование решило ликвидировать красноармейцев и тех, кто укрывал их. Операцию назвали "Треугольник". Массовое уничтожение жителей села приказали провести немецкой роте "Нюрнберг".

Село окружили со всех сторон в пять утра. Людей согнали к центральной площади, сказали, что на сборы, но когда все собрались, открыли огонь из автоматов. В тот день погибло около 2,8 тыс. жителей, при этом более 1,6 тыс. детей. Подобные акции проходили в поселках Борки и Борисовка на территории Беларуси.

В советские времена это преступление пытались приписать вспомогательным отрядам украинской и белорусской полиции.

1 сентября 1944-го в районе Коломыи Ивано-Франковской области состоялся последний бой Украинской повстанческой армии с гитлеровцами. В этом бою немцы потеряли два человека убитыми и имели двух пленных. Такие же потери были и у партизан.