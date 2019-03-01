В помещении городской думы обустроили публичную библиотеку

Киевская городская публичная библиотека (1911). Фото: Gudshon and Gubchevsk

В Киеве 3 марта 1866 года начала работу первая городская публичная библиотека, нынешняя - Парламентская. В ней было тогда 667 книг. Сначала она была расположена в пяти комнатах трехэтажного здания Дворянского собрания на углу Крещатика - там, где сегодня Дом профсоюзов на площади Независимости.

Киевский губернатор Николай Казнаков в сентября 1864 года года обратился с просьбой об открытии библиотеки к предводителю дворянства Александра Горвата. Тот дал согласие и обязался в отведенных комнатах "очистит полы, двери, окна покрасить и стены оклеить обоями, а также поставит 11/2 сажени дров на отопление". Учредителями библиотеки стали бывший губернатор Иван Фундуклей, купцы Бродский, Горовиц и Литов - они сделали крупные пожертвования на открытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

В дворянском собрании библиотека пробыла два года. Для ее содержание сдавали под магазины две комнаты на первом этаже. К 1892 году переезжала еще четыре раза, потому что требовала все большей площади. Наконец на 19 лет осела в помещении городской думы, в центре площади Независимости. Популярность городской библиотеки росла. 1898 года читатели посетили ее 34 893 раз. Больше всего интересовались журналами, книгами по юриспруденции и медицины.

Дума определилась с местом строительства отдельного помещения библиотеки на Александровской улице - сейчас Грушевского. 20 июня 1909-го состоялась торжественная закладка здания. В ноября 1911 года она освятили. Библиотека тогда имела более 55 тыс. Книг.

Книга "Предсказания Мишеля Нострадамуса" вышла во французском городе Лион 1 марта 1555-го. Пророчества были записаны в виде катренов - рифмованных четверостиший.