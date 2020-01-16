В Польше установят памятник украинскому священнику

В Люблине появится памятник Ковчу. Фото: dziennikwschodni.pl

В польском Люблине установят памятник украинскому греко-католическому священнику Емельяну Ковчу.

Он во время Второй мировой войны спасал евреев от нацистов. Выдавал удостоверение о крещении. За это в 1943 году попал в концлагерь Майданек. Там служил заключенным, исповедовал их, отправлял богослужения. Умер в марте 1944 года в газовой камере. В 2001 году Ковча признали блаженным священномучеником, сообщает "Польське радіо".

Над памятником Емельяну Ковчу работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко.

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Открытие памятника запланировано на 28 мая 2020 года.

В польском Люблине на территории бывшего концлагеря Майданек поставили памятник украинскому греко-католическому священнику Емельяну Ковчу, которого считают символом примирения и согласия между людьми.