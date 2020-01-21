В Польше пообещали разобраться с уничтожением памятника УПА

В МИД сделали заявление по поводу памятника. Фото: Twitter

Министерство иностранных дел Польши обещает расследовать факт уничтожения могилы воинов УПА.

Министерство сообщило об этом в Twitter

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", - говорится в сообщении.

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В МИД Польши обещают, что расследованием акта вандализма займутся соответствующие службы.

Неизвестные уничтожили таблицу с могилы воинов Украинской повстанческой армии на горе Монастырь у Верхраты в Польше. Сорвали вышитые полотенца с деревьев, осенью повесили польские активисты и представители интеллигенции.