В Польше почтят украинцев, которые спасли Варшаву от большевиков

На могилах воинов УНР зажгут пламя братства Фото: uinp.gov.ua

Украинские и польские скауты зажгут "Пламя братства" на могилах бойцов УНР 14 августа в 18:00. Акция будет проходить в нескольких десятках городов, в частности в Варшаве, Люблине, Кракове, Кельце и Перемышле.

Ее инициировали польские гарцеры совместно с украинскими пластунами. Она адресована всем полякам и украинцам, которые хотят отдать честь украинским героям в 99 годовщину Варшавской битвы, сообщает Институт национальной памяти.

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Молодежь хочет подчеркнуть, что в общей истории двух народов есть положительные моменты, которые должны быть основой для совместного строительства лучшего будущего.

"Нам всем надо постоянно напоминать миру, что именно воины Армии УНР были теми, кто вместе с польским войском остановил наступление Красной армии на берегу Вислы в 1920 году и не позволил тогда разлиться большевикам по всей Европе", - говорят организаторы акции.

Варшавская битва началась 13 августа 1920-го. Польские войска нанесли поражение Советской России. Помогали полякам войска УНР. Битва также известная как "Чудо на Висле". 12 октября 1920-го в Риге - теперь в Латвии поляки и красные подписали Рижский мирный договор, по которому прекратили боевые действия в обмен на признание поляками УССР и окончательного присоединения к Польше украинской Восточной Галиции. Симон Петлюра и войска УНР остались один на один с большевиками.