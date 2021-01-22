В Польше началось восстание

Польское Январское восстание продолжалось до июня 1864 и было подавлено российскими и прусскими войсками. Иллюстрация: wikipedia

22 января 1863 года в Королевстве Польском началось национальное восстание с целью восстановления государственности. Участие в нем, кроме поляков, приняли литовцы, белорусы и украинцы.

Свою государственность Речь Посполитая потеряла в ходе трех разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 годах. Ее территории разделили между собой Российская и Австрийская империи и королевство Пруссия.

Ненадолго восстановить государственность полякам удалось с помощью Наполеона Бонапарта. В 1807 году он способствовал образованию Варшавского герцогства, находившегося в личной унии с наполеоновским союзом. После поражения Наполеона государство снова поделили, а поляки, особенно шляхта, не оставляли надежд на его возрождение. Одно из крупных восстаний вспыхнуло в ноября 1830-го. Завершилось поражением и значительным ограничением самоуправления.

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Позже в национальном польском движении сформировалось 2 лагеря - "белых" и "красных". Первые объединяли преимущественно большую шляхту, которая выступала за использование пассивной тактики борьбы, которая позволила бы восстановить политическую автономию. "Красные" же объединяли различные слои общества. Планировали получить независимость вооруженным путем и восстановить государство в границах 1772 года. Именно "красные" и организовали восстание.

Его начало назначили на весну 1863 года, но начали в январе, из-за чего получило название Январского. Имело характер партизанской войны. Своими действиями повстанцы планировали дать толчок к началу общероссийской революции во время которой и планировали восстановить государство.

К июню 1864 го поляки провели около 1,2 тыс. столкновений с войсками Российской империи и Пруссии, но в конце-концов потерпели поражение. От движения начали отходить крестьяне, потому что правительство объявило о проведении важной крестьянской реформы.

После подавления восстания правительство приказало казнить многих его участников. Других участников - поляков, украинцев, белорусов, литовцев сослали в Сибирь или же направили в солдаты. Остатки автономии Польши отменили. Восстановить свою государственность сможет только во времена Первой мировой войны.

равобережную Украину присоединили к Российской империи 27 марта 1793-го. Соответствующий манифест издал по приказу императрицы Екатерины II генерал Михаил Кречетников. Территории современных Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областей отобрали у Польши в ходе ее второго раздела. В обращении к подданным отмечалось, что отношения между Россией и Польшей всегда основывались на взаимной пользе для обоих государств. Но при этом не только бесполезными были попытки России "установить спокойствие" на Правобережье, но и ее казна понесла неисчислимый ущерб.