В Польше 2019-й объявили годом украинки

Объявили год Анны Валентинович. Фото: Gazeta

Сейм Польши принял Постановление, которым 2019-й объявил Годом Анны Валентинович, деятеля движения Солидарности.

В решении отмечено ее заслуги в создании движения Солидарность и восстановлении независимости Польши, сообщает Сейм.

"15 августа 2019 года - 90-летие со дня рождения Анны Валентинович - Анны Солидарность - активистки независимости в свободных профсоюзах и соосновательницы Независимого самоуправления профсоюза "Солидарность", - говорится в постановлении.

"За" проголосовало 302 депутата Сейма, против был 51 депутат, 44 - воздержались.

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Анна Валентинович в 1978 году приняла участие в создании в Польше не признанных социалистическими властями свободных профсоюзов. За это ее преследовали спецслужбы.

8 августа 1980 года - после 30 лет работы на производстве и за 5 месяцев до пенсии Анну Валентинович уволили с работы в верфи. Это стало поводом к началу забастовки 14 августа на верфи им. Ленина. В этом процессе возник независимый профсоюз "Солидарность". Первым пунктом требований забастовщиков было возобновление Анны Валентинович на работе. Вскоре после нее с работы уволили руководителя профсоюза Леха Валенсу.

После переговоров "Солидарности" с коммунистическим режимом требования рабочих были удовлетворены. Анну Валентинович и Леха Валенсу восстановили на работе.

После введения в Польше военного положения 13 декабря 1981 года ее интернировали. За организацию забастовки Валентинович была осуждена в марте 1983 года к 1,5 годам лишения свободы условно. Из-за продолжения оппозиционной деятельности была посажена в тюрьму с декабря 1983 года по апрель 1984.

После свержения коммунистического режима в 1989 году она выступала с острой критикой политики правящих партий, происходивших из движения "Солидарность".

В 2003 отказалась от звания почетной гражданки Гданьска, в 2005 году - от почетной пенсии, предлагаемой тогдашним премьер-министром Польши Мареком Белкой. Не участвовала в праздновании 25-летнего юбилея основания "Солидарности" (2005). Но в тот же году приняла из рук президента США Джорджа Буша "Медаль Свободы".

Погибла в катастрофе польского президентского самолета 10 апреля 2010 под Смоленском.

Валентинович родилась в 1929 году на хуторе близ с. Сенное (ныне в Ривненской области) в многодетной украинской крестьянской семье Назара и Приськи (урожденной Пашковец) Любчиков.

В семье было пятеро детей. Сына матери от первого брака Ивана после войны осудили на 15 лет как члена ОУН.

Во время Второй мировой войны семья, в которой работала Аня Любчик, уехала из Волыни в Центральную Польшу и забрала ее с собой. Связи со своей украинской семьей Анна Любчик-Валентинович возобновила уже после падения коммунистического режима в Польше и восстановление украинской независимости.

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