В подвале института расстреляли 28 украинцев

Чекисты расстреливали украинцев в подвале Октябрьского дворца Иллюстрация: jnsm.com.ua

15 декабря 1934 года чекисты НКВД расстреляли 28 невинновных украинцев в подвале бывшего Института благородных девиц Киева - теперь Октябрьский дворец. Всех обвинили в участии в несуществующем тайном "Объединении украинских националистов".

Сначала обвиняемых было 37 человек - преимущественно политические и общественные деятели, писатели. Почти все проживали в Харькове, что до июня 1934 года имел статус столицы УССР, а арестовали их еще в начале ноября.

Сфабрикованные дела рассматривала за 2 суток до вынесения приговора выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством военного юриста Василия Ульриха.

Кроме участия в националистической организации, представителям интеллигенции забрасывали стремление свергнуть в Украине советскую власть, подготовку терактов и диверсий. Доказательствами служили оружие и боевые гранаты, которые якобы у многих "изъяли при задержании".

В течение 15-17 декабря чекисты застрелили писателей Григория Косынку, Дмитрия Фальковского, Костя Буревия, Ивана и Тараса Крушельницких, Алексея Влызько и многих других.

9 человек освободили от высшей меры наказания, но сослали на Соловки, где почти все погибнут, в частности в урочище Сандармох. Среди них были писатель Антон Крушельницкий, политик Юлиан Бачинский и бывший дипломат УНР Петр Дидушок.

Представители интеллигенции стали первыми украинцами, уничтоженными в ходе массовых чисток, начатых после убийства первого секретаря Ленинградского городского комитета ВКП (б) Сергея Кирова. С тех пор маховик сталинских репрессий в отношении украинцев набирал все больших оборотов.

Расстрелянных похоронили на Лукьяновском кладбище. Несмотря на ранние реабилитации, деревянный крест на могиле появился лишь 18 декабря 1994 года по инициативе Братства Андрея Первозванного.

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1 декабря 1934 года в СССР по инициативе Сталина приняли постановление "О порядке ведения дел о подготовке или совершении терактов", что дало начало государственному террору. Основанием стало убийство в тот же день в Ленинграде первого секретаря местного обкома партии Сергея Кирова. Высокопоставленного коммуниста убил выстрелом в затылок мелкий служащий Леонид Николаев. По одной из версий, застал Кирова со своей женой, а за рассекреченным дневником, стремился отомстить за увольнение из Института истории партии. Считают, что постановление от 1 декабря ввело понятие "террор" в рамки советского законодательства и стало юридической основой для будущего сталинского Большого террора, жертвами которого стали сотни тысяч людей.