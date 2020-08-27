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четверг, 27 августа 2020 12:00

В подольском селе 110 лет назад разводили верблюдов - подборка фото
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В селе Софиевка - сейчас Калиновский район Винницкой области, в 1900-м построили дворец в стиле надвислянской или мазовецкой кирпичной готики. Он распространен в Беларуси, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литве, Нидерландах и Польше.

Удалось разыскать фотографии 1910-1914 годов дворца в Софиевке, конюшни, лошадей и верблюдов, которых там разводили.

В селе Софиевка на Подолье в начале ХХ века построили дворец в готическом стиле и разводили верблюдов
Фото: polona.pl
В селе Софиевка на Подолье в начале ХХ века построили дворец в готическом стиле и разводили верблюдов
В селе Софиевка на Подолье в начале ХХ века построили дворец в готическом стиле и разводили верблюдов
В селе Софиевка на Подолье в начале ХХ века построили дворец в готическом стиле и разводили верблюдов
В селе Софиевка на Подолье в начале ХХ века построили дворец в готическом стиле и разводили верблюдов

Вокруг дворца разбили парк с редкими растениями, среди которых больше всего было японских роз. В богатом саду у дворца плодоносили вишни, черешни и яблони десяти сортов.

Владельцем здания и имущества был Юзеф Полховский. Хозяин происходил из Гродненщины - современная Беларусь. Владел там многими селами, был меценатом. До него владельцами Софиевки были крупные землевладельцы Радзивиллы, Вишневецкие, Моравские, Потоцкие и Копчинские. Последние продали Софиевку Юзефу Ребиндеру. Его дочь Мария стала женой Юзефа Полховского.

Интерьер дворца был похож на подобные здания в бельгийском городе Брюгге. Специально из Европы привезли большое количество стильной готической мебели, посуды и произведений искусства. Удалось разыскать только одно фото интерьера.

В личном кабинете владельца дворца находились мебель из Венеции, стены украшали гравюры с видами Италии. Украшением комнаты были изделия из серебра и бронзы.

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Ценной была многотомная библиотека старопечатных и редких изданий, которые владелец Юзеф Полховский привозил из европейских стран. В картинной галерее дворца хранились полотна поляка Юзефа Симмлера и немца Франца Винтерхальтера.

У дворца возвели большую конюшню для лошадей арабской и англо-арабской рас. Держали 32 животных. Гордостью хозяина были верблюды, которых использовали по хозяйству.

Дворец, парк и конюшню уничтожили во время Второй мировой войны.

Фотографии белорусского Полесья в 1929-м собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, пасеки, реки и в окрестностях сел.

Регион сформировался вокруг реки Припять и ее притоков: Пена, Ясельда, Цна, Смердь, Лань, Случь, Бобрик Первый, Бобрик Второй, Птичь, Тремль, Ипа, Вить, Брагинка, Турия, Стоход, Стырь, Горынь, Ствига, Уборть , Словечна.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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