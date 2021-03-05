В Петербурге сформировали украинскую фракцию в думе

Вторая Государственная дума действовала до лета 1907 года фото: museum.ru

5 марта 1907 года начала работу 2-я Государственная дума Российской империи. Украинские губернии представляли 102 депутата.

Две думы созвали в период революции 1905-1907 годов. Они стали первыми в истории империи представительными органами власти. Имели законодательные полномочия - были нижней палатой парламента.

Первая Государственная Дума просуществовала с 10 мая по 9 июля 1906-го. Ее распустили из-за слишком радикальных требований, в частности за попытки отменить частное землевладение, и за борьбу с правительством вместо разработки законов. От 2-й думы ожидали большей лояльности.

Выборы были многоступенчатыми и проходили по куриям. Больше всего мест получили "трудовики", к которым входили преимущественно крестьяне, затем конституционные демократы и автономисты. Впервые в Думу попали социалисты-революционеры - эсеры, народные социалисты и представители Социал-демократической рабочей партии.

Из 102 депутатов украинцев лишь 47 сформировали украинскую парламентскую группу, которую назвали Трудовой громадой. В нее вошли общественный деятель Василий Хвист, историк Василий Вовк-Карачевский, сельский фельдшер Семен Нечитайло. Депутаты требовали демократических прав и свобод, амнистии политическим заключенным, однако вместе с этим ставили радикальный вопрос о предоставлении Украине автономии в пределах империи.

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Важным стал вопрос украинского образования в Украине, проблемы с которым существовали даже после отмены антиукраинского Эмского указа. Депутаты отмечали необходимость преподавания украинского языка в школах, выступали за создание кафедр украинского языка, литературы и истории при Киевском, Харьковском и Одесском университетах, в учительских семинариях.

Трудовая община издавала собственный журнал "Родное дело - Думские известия". Его теневым редактором стал публицист Василий Доманицкий. В журнале печатали идеи общины и речи депутатов, новости о положении в Украине и России. Всего успели выпустить 12 номеров.

2 июня 1907 года премьер-министр Петр Столыпин обвинил 55 депутатов думы в заговоре против царской семьи. Уже 3 июня император Николай II издал указ о роспуске думы. На самом же деле 2-я дума оказалась не менее радикальной и оппозиционно настроенной к правительству чем 1-я.

Многих украинских депутатов арестовали и выслали в Сибирь. Остальных отпустили, лишив депутатских полномочий.

Российский император Николай II своим указом распустил Государственную Думу 9 июля 1906 года. Первый парламент страны просуществовал 72 суток. Николай II и его правительство решили, что "мужицкие" депутаты вдоволь наигрались в демократию. Выдвигали слишком радикальные требования и вели борьбу с правительством. Подготовили до 390 запросов о незаконных действиях последнего. В манифесте о роспуске отмечалось, что народные избиратели, вместо законотворчества, обратились к расследованиям действий власти и указывали на несовершенство основных законов, менять которые мог только монарх. Такими действиями подогрели крестьянство, которое не дождалось улучшения своего положения, а перешло к грабежам и неповиновению. После роспуска начались политические преследования первых депутатов, в том числе и украинских. В то же время объявили выборы во II Государственную Думу.