В пещере нашли древние могилы неандертальцев

Фото: cultura.gov.it

Возле Рима археологи нашли останки девяти неандертальцев.

Вместе с ними нашли кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и другие, сообщает пресс-служба Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии.

Ученые проводили раскопки в пещере Гротта-Гваттари. Их обнаружили более 80 лет назад в 100 м от побережья Тирренского моря в Сан-Феличе-Чирчео в регионе Лацио.

По оценке ученых, восемь неандертальцев жили примерно 50-68 тыс. лет назад. Один жил 100-90 тыс. лет назад.

"Во время этих раскопок мы нашли много людей. Это открытие позволит нам пролить важное свет на историю населения Италии. Неандерталец - это основной этап эволюции человека. Он представляет вершину вида и является основателем первого человеческого общества, о котором мы можем говорить", - сообщил антрополог Мауро Рубини.

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Один человек умер в молодом возрасте, другие скелеты принадлежали взрослым.

Археологи нашли самое раннее человеческое захоронение в Африке, в Кении. Как только археолог Николь Бойвин впервые прибыла на раскопки Панга-я-Саиде, то поняла, что это особое место. Чтобы добраться до него, надо было подняться через густые леса с прибрежной равнины в горный регион.