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среда, 17 марта 2021 01:13

В пещере нашли древние манускрипты

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В пещере нашли древние манускрипты
Нашли новые свитки Мертвого моря. Фото: pexels.com

Новые фрагменты свитков Мертвого моря нашли вблизи Иудейской пустыни в Израиле.

Израильские археологи обнаружили около 20 фрагментов. Их нашли в "Пещере страха", сообщает Associated Press.

Пещеру так назвали в честь 40 человеческих скелетов, найденных там при раскопках в 1960-х годах. Она расположена в отдаленном каньоне в Иудейской пустыне к югу от Иерусалима.

Свитки содержат греческие переводы книг Захарии и Наума из Книги 12 малых пророков. Установили, что эти тексты написали 2 разных человека. Только имя Бога написали на иврите.

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Эти произведения спрятали в пещере почти 1,9 тыс. лет назад.

Ученые нашли текст на 4 фрагментах свитков Мертвого моря, которые до этого считали пустыми. Открытие сделали профессор Королевского колледжа в Лондоне Джоан Тейлор и команда специалистов. Они решили применить новый метод мультиспектральных визуализации, который и проявил надписи.

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