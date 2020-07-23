В парке нашли захоронение украинского археолога

В Днепре проводят раскопки. Фото: dniprorada.gov.ua

В Севастопольском парке Днепра раскопали склеп с погребенными мужчиной и женщиной.

Это может быть почетный гражданин города Александр Поль и его жена, сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

"По историческим данным, Александр Поль был похоронен в пределах территории Лазаревской церкви. Возле него через 26 лет похоронили и его жену. Поэтому искали парные могилы. Сначала нашли могилы двух священников, затем еще двух - у церкви. И дальше уже перед входом в церковь нашли склеп мужчины и женщины. Именно в этой части и хоронили общественных деятелей", - рассказал директор КП "Этнографические парки Днепра" Днепровского горсовета Дмитрий Каюк.

Могилу своего времени ограбили. Скелеты по внешним характеристикам соответствуют годам смерти Поля и его жены. Точную принадлежность скелетов должны установить антропологи.

"По имеющимся следам видно, что это были не священнослужители, поскольку остались остатки от мундира в мужской могиле. Исследование гроба продолжается. Мужской череп и другие части скелета достаточно хорошо сохранились, что поможет в проведении необходимых экспертиз, чтобы точно установить, это ли Александр Поль", - сказал старший научный сотрудник Днепровского национального университета имени Олеся Гончара Владимир Шалобудов.

Александр Поль был археологом, предпринимателем, меценатом и общественным деятелем украинского-германского происхождения.

В Днепре в Севастопольском парке нашли фундамент церкви Св. Лазаря. Его обнаружили по снимкам Люфтваффе, сообщает в Facebook "Охранная археологическая служба Украины". В 1890 году в церкви был похоронен Александр Поль - первый почетный гражданин города, инициатор создания Екатерининской железной дороги.