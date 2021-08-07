В оконной раме нашли снаряд времен Второй мировой

Снаряд спасатели вывезли и уничтожили. Фото: ГСЧС

В Ровно мужчина нашел снаряд времен Второй мировой в оконной раме.

Это произошло на улице Уласа Самчука во время работ в частном доме, сообщает "Історична правда".

Артиллерийский снаряд имел калибр 23 мм.

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"Опасную находку обнаружил мужчина, который разбирал деревянную оконную раму. Боеприпас спецавтомобилем отвезли в определенное место и уничтожили", - сообщили спасатели.

Поисковики обнаружили обломки советского штурмовика Ил-2 в поселке Боково Долинского района Кировоградской области. Машину сбили немецкие войска, экипаж пожертвовал жизнью. Ранее специалисты уже находили незначительные фрагменты подобных самолетов в этом районе.