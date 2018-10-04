В ночное кабаре парижская богема приходила ради одного танца

Афіша з нагоди відкриття кабаре "Мулен Руж", 1889 р. Фото: http://www.moulinrouge.fr/

В Париже открыли ночное кабаре "Мулен Руж" 6 октября 1889 года. Заведение было огромное, там была площадка для танцев, освещенная газовыми лампами. Наблюдая за красавицами танцовщицами, мужчины пили абсент и курили опиум. Главным зрелищем был танец канкан.

Жозеф Оллеро, предприниматель и главный организатор развлечений во французской столице открыл кабаре "Мулен Руж" - "красная мельница" на французском в центре парижского района Монмартр. Соединил в новом заведении ресторан и музыкальный театр. Публику собирались приманивать танцами и хорошей выпивкой. А декоративная красная мельница на крыше здания должна намекать гостям на соседний квартал красных фонарей. В эти дни в Париже как раз открывали Всемирную выставку и завершали строительство Эйфелевой башни.

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К новому кабаре потянулась парижская богема. Гвоздем программы стала кадриль, что вскоре окрестили "французским канканом". Этот зажигательный танец, что в переводе с французского означает шум или гам, был распространен в 1820-1830-х. Пообещав хороший заработок и славу, Зидлер переманил к "Мулен Руж" всех звезд из соседних кабаре. Первые артистки "Мулен Руж" танцевали одеты. Лишь изредка зрители могли увидеть частичку обнаженного тела - полоску между чулком и панталонами.

После Второй мировой войны сцена "Мулен Руж" стала одним из самых престижных арт-площадок Парижа. На ней считали за честь выступать шансонье Эдит Пиаф, Ив Монтан и Шарль Азнавур, Элла Фицджеральд, Лайза Минелли и Фрэнк Синатра.

В 1915 году "Мулен Руж" сгорело, однако уже через несколько лет снова возобновило свою деятельность. Хотя уже немного в новой ипостаси: помимо канкана, здесь ставили оперетты и ревю, а также показывали фильмы.