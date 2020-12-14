В Музей Голодомора тоже могут прийти с обысками - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 225
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 621
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1215
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 666
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4428
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4716
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1656
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 558
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3474
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
Фото
Все фото
27
11
6
4
4
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
В центре города нашли куски древних амфор
В центре города нашли куски древних амфор
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Видео
Все видео
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 315
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 810
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 279
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2241
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1080
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 27
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 16:54

В Музей Голодомора тоже могут прийти с обысками - СМИ

  Комментировать
В Музей Голодомора тоже могут прийти с обысками - СМИ
Судья приказал предоставить доступ к имуществу музея. Фото: istpravda.com.ua

Судья Подольского районного суда города Киева Светлана Захарчук предоставила временный доступ представителям прокуратуры и полиции к вещам и документам Музея Голодомора в Киеве.

"Прокурор Киевской местной прокуратуры номер 7 Олексюк В.С. обратился в суд с ходатайством о временном доступе к вещам и документам", - говорится в постановлении, которую получила "Историческая правда".

В обосновании ходатайства указано, что управление полиции в метрополитене ГКНП в Киеве проводит досудебное расследование уголовного преступления по признакам уголовного преступления по статье "Злоупотребление властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды".

"Во время досудебного расследования, среди прочего, проверяются обстоятельства, в результате которых неустановленными лицами Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора", Национального музея Голодомора-геноцида при разработке проектной и сметной документации завышены цены на экспертизу проекту, разработку проектных решений и научно-техническое сопровождение реконструкции и очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине со строительством II очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запускают краудфандинговую платформу "Зерна правды"

Копии документов музея не предоставили. В случае невыполнения постановления судья-следователь вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска.

Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с дофинансированием строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Музей Голодомора тоже могут прийти с обысками - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

На Кубани преостановили украинизацию

В Крыму переименовали населенные пункты

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Самое читаемое
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 6 Просмотров: 12386
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 11943
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11729
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 9378
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 9297
История
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
Играли в бильярд и резались в карты - как жили селяне Черкащины 60 лет назад
27
 Просмотров: 1755
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
Украинскому музею из Канады передали архив певца, который имел уникальный голос
11
 Просмотров: 351
На Кубани преостановили украинизацию
На Кубани преостановили украинизацию
 1 Просмотров: 387
Нашли поддельные деньги, которым более 3 тыс. лет
Нашли поддельные деньги, которым более 3 тыс. лет Просмотров: 117
В Крыму переименовали населенные пункты
В Крыму переименовали населенные пункты
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
3
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 22
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть