В музее показывают 700-летнюю лодку

В краеведческом музее в Маневичах Волынской обл. выставили на обозрение древнюю лодку.

Директор музея Петр Хомич сообщил, что заведение открылось после карантина. Также в здании провели ремонт, сообщает volynua.com.

"Во время реконструкции Маневичского краеведческого музея, через определенные ограничения и проведение строительных работ, до сих пор мы не имели возможности представить уникальную находку "Маневицкая лодка - моноксил" посетителям музея. Но также хочу отметить, что из-за недофинансирования (наши нерадивые властные институты, как местные так и областные не выделяют денег) мы продолжаем медленно терять артефакт из-за высыхания. Чаще стали появляться трещины", - отметил директор музея.

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Лодку вытесали из цельного бревна в 1223-1295 годах. Она имеет длину 12,2 м.





Уникальную лодку-долбленку нашли у села Староселье. На ней директор Маневичского краеведческого музея Петр Фомич рассказал об этом событии и свое видение будущего экспонирования лодки в "Музее одного экспоната" поселка. "Это уникальную находку, было обнаружено, так как в этом году очень засушливое лето. Когда уровень воды в Стырь значительно упал, местные рыбаки почти на глубине 4 метров увидели, что в русле реки Стырь, а именно в урочище Острый угол, между селами Староселье и Копылье, на правом берегу выглядел кусок, похожий на обычную колоду", - рассказывает Петр Хомич. При детальном осмотре было выявлено, что на прибрежной полосе на глубине примерно 4 метра виднелись контуры лодки - долбленки длиной 12-13 метров, толщина борту 7-8 сантиметров, глубина самой лодки до метра.