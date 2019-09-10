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вторник, 10 сентября 2019 23:13

В музее под открытым небом отреставрировали ветряк

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В музее под открытым небом отреставрировали ветряк
Во Львове отреставрировали старый ветряк. Фото: photo-lviv.in.ua

Во львовском Музее народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого отреставрировали старый ветряк.

Мельницу перевезли во Львов из села Шировцы Черновицкой области. Он датируется началом XX века, передают "Фотографии старого Львова".

Два года назад ветряк повредила непогода.

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"Этот ветряк, ветряная мельница буковинского типа так называемого, он разворачивается полностью по ветру. В нижней части есть такой поворотный механизм, куда вставляется дышло, в это дышло впрягаются животные тяговые: лошади, или волы, потому что и волов много держали. И его соответственно в направления ветра разворачивают так, чтобы ветер попадал на крылья ветряка", - рассказал Сергей Ципишев, заместитель директора музея.

В интернете опубликовали коллекцию фотографий с жителями Львова. Фото датируются XIX века. Их автором является львовский фотограф Эдвард Игнаци Тшемеський.

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