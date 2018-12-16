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понедельник, 17 декабря 2018 08:20

В мультфильме "Симпсоны" два раза вспомнили об Украине

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В мультфильме &quot;Симпсоны&quot; два раза вспомнили об Украине
Семья Симпсонов - Мэгги, Гомер, Мардж, Лиза и Барт на минутной мини-серии мультфильма. Фото: FOX

На американском телеканале FOX во время "Шоу Трейси Ульман" 17 декабря 1989 года показали 30-минутный мультфильм "Симпсоны готовят на открытом огне". В тот день посмотрели 1,3 млн зрителей. Насыщенный сатирой мультфильм высмеивает стиль жизни среднестатистического американца.

Мет Гроунинг, известный в то время автор комиксов, персонажей создал скорую руку по дороге в кабинет Джеймса Брукса, продюсера и режиссера. Обрисовал их с своей семьи: Гомер - это отец Гроунинга, Мардж - изменено имя матери, Лиза и Мэгги - сестры, а имя Барт происходит от анограмы слова brat - щенок, невоспитанный ребенок. Существует версия, что прототипом Барта является сам Мэт Гроунинг, однако он этого не признает. Говорит, что Барт больше похож на его брата Марка.

В первой серии Гомер, глава семьи Симпсонов, в поисках денег перед Рождеством устраивается работать Санта Клаусом в супермаркете. Однако за высоких налогов он ничего не зарабатывает. Чтобы спасти ситуацию, идет с сыном Бартом на собачьи бега, где оставляет последние деньги. Домой герои возвращаются с псом, который прибежал к финишу последним. Имеет кличку Помощник Санты. Это радует семью.

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Телекомпания не была уверена в успехе сериала, и сначала заключила соглашение на производство 13 эпизодов по 7 минут. Они заняли лидирующее место среди других сериалов студии, поэтому им выделили прайм-тайм время. Действие происходит в выдуманных городке Спрингфилд. Все персонажи, кроме Бога, имеют по 4 пальца на руке. Объясняют, что так аниматоры экономят время при рисовании.

Хотя герои на экранах уже более 20 лет, их возраст не меняется. Одежда также неизменна. В некоторых сериях герои умирают. "Симпсоны" самый продолжительный мультсериал всех времен.

Каждую серию "Симпсонов" создают шесть месяцев мультипликаторы США и Южной Кореи. Украина фигурировала в сериале дважды. Шеф полиции Спрингфилд то показал огромное фото своей родные из Украины. 25 сентября 2011 показали эпизод о Киеве, которым руководит мафиози Виктор, внешне очень похож на тогдашнего президента Януковича. В Украине "Симпсонов" показывают с 2004-го

Автор: Ольга Васькив
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Дата
17
декабря

В мультфильме "Симпсоны" два раза вспомнили об Украине

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