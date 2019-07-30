В Москве взялись за русификацию белорусов

Вид Минска XIX в изображенный на фотографиях. Фото: inbelhist.org

Российский император Николай I запретил использование названия Беларусь в официальном делопроизводстве 30 июля 1840-го. Тем самым продолжил анти белорусскую политику императрицы Екатерины II.

Усиление давления на белорусов произошло после подавления польского национального восстания 1830-31-х. Тогда императорским указом было создано "Западный комитет", который должен был уравнять край с внутренними российскими губерниями. Это же касалось и украинских земель.

"Правила сего держаться и впредь, никогда иначе Белоруссия не прописывая, как по именно ее губернии" - говорилось в указе 30 июля 1840-го.

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Белорусские губернии превращались в "губернии Северо-Западного края России". Одновременно отменили действие Литовских статутов - они были основой правовой системы Беларуси и Украины с XVI в.

Тогда же император распорядился о переселении в Беларусь выходцев из внутренних губерний, которые "принесут с собой в этот край, которые принесут с собой в сей край, чуждающийся России, наш язык, обычай, приверженность русских к престолу".

1 декабря 2012-го в Донецком музыкально-драматическом театре состоялась премьера спектакля "Тетя Мотя приехала". Постановку посвятили 120-летию драматурга Николай Кулиша. Инсценировку его комедии "Мина Мазайло" создал режиссер из Ивано-Франковска Игорь Матиив. Служащий "Донуголь" Мина Мазайло решил изменить свою фамилию, в котором видел причину своих жизненных и карьерных поражений, на престижную - русскую Мазенин, по сюжету. Спор по этому поводу постепенно переходит в семейную дискуссию и выходит на уровень глобальной проблемы. Отцу противодействует старший сын Мокий. Юноша гордится тем, что украинец. К тому же, в отличие от "шароварно-вышиватного" дяди Тараса, комсомолец, то есть сторонник прогрессивных идей. Чтобы решить проблему детей и отцов, из Курска пригласили авторитетную тетку Матрену. Именно из ее уст в народ пошел крылатое выражение "приличнее быть изнасилованной, нежели украинизированной".