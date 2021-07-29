В море нашли древний корабль с грузом амфор

У берегов Италии нашли корабль древних римлян. Фото: Soprintendenza del Mare Regione Sicilia

У побережья Палермо в Средиземном море подводные археологи нашли древнеримский корабль.

Его датируют II в. до н. е. Корабль обнаружили на глубине 92 м. На нем был большой груз амфор, сообщает The Guardian.

"Средиземное море постоянно дает нам ценные элементы для воспроизведения нашей истории, связанной с морской торговлей, типами лодок, логистикой", - сказала морская суперинтендантка сицилийского региона Валерия Ли Виньи.

На корабле было около 50 ценных амфор. Его заметили полицейские водолазы.

Полиция получила информацию о местонахождении судна при расследовании похищения артефактов и продажи их на черном рынке в северной Италии. В июне итальянская власть изъяла у бельгийского коллекционера сотни незаконно собранных археологических находок.

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В Средиземном море остается большое количество обломков римских кораблей.

В Черном море у берегов города Бургас обнаружили клад из роскошных стеклянных сосудов и предметов. Их перевозили на корабле около 400 лет назад. Ученые предполагают, что изделия изготовлены в Италии, а деревянный корабль налетел на риф неподалеку от мыса Чироза, в заливе Ченгене Скеле.