В монастыре нашли клад

Автор: facebook.com В Збараже обнаружили клад польских монет межвоенного периода

Строители наткнулись на клад польских монет в Збараже, Тернопольской области. Проводили земляные работы на территории монастыря.

"В ходе земляных работ на территории двора монастыря Бернардинцев в г.Збараж на глубине 1 м. обнаружили стеклянный сосуд наполненный монетами Республики Польша межвоенного периода 1923-1939 гг. Вес найденного клада составляет 6 кг. и состоит из монет номиналом от 1 гроша до 1 злотого ", - сообщил Национальный заповедник "Замки Тернопольщины".

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Вероятно, деньги спрятали в разгаре Второй мировой войны и вернуться за ними уже не смогли. Особую ценность они не имеют. У коллекционеров стоят от 2 грн до 2 тыс. грн.

Находку планируют включить в запасники заповедника.

Уникальную коллекцию с 2,8 тыс. золотых и серебряных монет нашли в частном доме города Кестхей в Венгрии. Во время Второй мировой войны на его месте находилось еврейское гетто. Новый владелец дома обнаружил клад случайно, в ходе подвальных работ. Исследователи уверены, их спрятал владелец-еврей, которого позже депортировали в нацистский лагерь смерти в 1944-м.