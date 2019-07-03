В монастыре нашли древний кладбище

Археологи ведут раскопки в Подкамне. Фото: dyvys.info

Во внутреннем дворе бывшего монастыря доминиканцев ХV-ХVIII вв. в пгт Подкамень Бродовского района Львовской области нашли кладбище.

Археологи раскрыли надгробные плиты и остатки 28 захоронений. Часть из них принадлежит детям, сообщает "Спасительная археологическая служба".

Исследователи установили, что кладбище функционировало с начала XVII века. После завершения реконструкции планируют восстановить часть территории кладбища и сохранить обнаруженные надгробные плиты.

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Монастырский храм в селе Подкамень является памятником архитектуры национального значения. Первое упоминание о монастыре датируется 1464 годом. Он действовал до 1946 года.

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