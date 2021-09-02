В могиле вельможи археологи обнаружили останки лошадей, коров, овец и собаку

На месте древней турецкой крепости Чавуштепе обнаружили могилу мужчины, похороненного с животными. Находке около 2,8 тыс. лет.

Археологи считают, что захоронение принадлежало представителю военной или правящей знати государства Урарту. Уникальность находки заключается в том, что это первый случай захоронения человека с животными среди всех урартских памятников. Рядом с мужчиной лежали четыре коня, корова, овца и собака, сообщает The History Blog.

"Во время исследований мы нашли гробницу в первоначальном виде. Видели мужчину, похороненного со своими животными. Рядом с ними лежали глиняные изделия. Здесь мы также нашли масляную лампу, которую никогда раньше не видели", - рассказал археолог Рафет Чавушоглу.

Автор: Anadolu Agency Погребение мужчины с животными назвали необычным

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Гробницу нашли во время раскопок некрополя крепости. В прошлом году там обнаружили останки ребенка с драконьими браслетами. Крепость построил царь Урарту Сардури II (765-735 до н. э.). На ее территории расположены руины царского дворца, храма, хозяйственных построек и крепостных стен.

Летом 2020 года археологи раскопали скелет ребенка с драконьими браслетами в древнем некрополе крепости Чавуштепе недалеко от города Ван на востоке Турции. Возраст захоронения оценили в около 2,7 тыс. лет. На момент смерти ребенку было три года. Шею скелета украшало роскошное ожерелье, а у черепа стояла миска с подношениями. Хорошо обработанные медные браслеты с драконьими головами называют уникальной находкой для региона. По словам археологов, роскошный погребальный инвентарь доказал, что элита Урарту хоронила детей с особой тщательностью, чтобы подготовить их к загробной жизни.