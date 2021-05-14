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пятница, 14 мая 2021 17:55

В лесу обнаружили большой склад снарядов

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В лесу близ села Брусовка Донецкой области пиротехники собрали более 480 тяжелых боеприпасов времен Второй мировой войны.

На место происшествия прибыли сразу после сообщения от местных жителей о том, что в Краматорском районе вблизи села Брусовка, в лесу, на расстоянии 2 км от жилого сектора находятся какие-то боеприпасы, сообщает пресс-центр ДСНС.

Участок пиротехники обследовали трое суток и всего собрали 480 снарядов. Они оказались давними.

Взрывоопасные предметы будут уничтожены установленным способом.

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Автор: dsns.gov.ua
  Все взрывоопасные предметы уничтожат
Все взрывоопасные предметы уничтожат

Житель города Броды Львовской области Владимир Шелест обнаружил бидон с документами ОУН и УПА 1948-1951 годов. Находку передали в местный музей.

Внутри бидона кто-то спрятал идеологическую литературу, различные открытки и листовки, повстанческий отчет, дневник 1950 года. Было и несколько фотографий - мужчины, трех девушек или женщин и ребенка. Вероятно, повстанец носил их при себе. Также на одном документе сохранилась фамилия подпольщика "Степко".

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Дата
14
мая

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

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