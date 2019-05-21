В лесу нашли таинственные каменные сооружения

Археологи нашли древние массивные каменные сосуды в лесах страны Лаос.

Их назначение остается неизвестным. 15 участков с 137 сосудами обнаружили в отдаленной гористой местности. Исследователи предполагают, что памятники связаны с практикой захоронения мертвых, сообщает Phys.org.

Новая находка указывает на то, что подобные захоронения были распространены. Монументы вырезали из камня в карьерах и транспортировали на расстояние в несколько километров. Вес некоторых из сосудов превышает тонну.

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Рядом с сосудами обнаружили каменные диски, одна сторона которых была украшена резьбой, надписями, фигурами и концентрическими кругами.

В самых захоронениях во время раскопок находили керамические предметы, стеклянные бусины, железные инструменты, украшения и грузы для ручного веретена.







Археологи обнаружили в Северном Синае руины древней крепости. Министр по делам древностей Египта Мустафа Вазири сообщил, что крепость оказалась одной из древнейших, ее возраст оценивается в 2600 лет.