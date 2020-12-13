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воскресенье, 13 декабря 2020 01:13

В лесах Амазонки обнаружили остатки поселений, расположенных кругами

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В лесах Амазонки обнаружили остатки поселений, расположенных кругами
Древние деревни исследовали с вертолетов. Фото: Science Alert

С помощью лазерных сканеров в лесах Амазонки обнаружили следы древних деревень, которые напоминали циферблаты часов.

Сканеры разместили на вертолетах, сообщает Science alert.

"Радар позволил нам выявить эти села и их особенности, такие как дороги, было невозможно раньше, потому что большинство из них не видно по лучшим доступным спутниковым данным", - заявил археолог Хосе Ириарте из Университета Эксетера в Великобритании.

Ученые смогли рассмотреть образы целых сел и связь между ними. Села были построены в 1300-1700 годах. Они представлять очень специфические социальные модели без четкой иерархии.

На каждом участке ученые нашли от трех до 32 курганов. В дальнейшем исследователи хотят выяснить точное назначение объектов, были ли они домами или использовались для захоронений.

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Исследователи обнаружили дороги, которые расходились от сел, как стрелки часов. В большинстве поселений было две дороги на север и две - на юг. Всего археологи нашли 36 сел, расстояние между которыми составляло примерно 2,5 м. Поселения были в основном круглой и овальной формы, но встречались и прямоугольные.

Люди поселились в юго-западной части Амазонии гораздо раньше, чем считалось. Это подтверждают находки, сделанные международной группой ученых.

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