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пятница, 20 августа 2021 12:36

В кургане нашли два древние захоронения

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В кургане нашли два древние захоронения
Археологи раскопали курган на месте карьера. Фото: "Суспільне"

Два захоронения раннего бронзового века и начала железного века нашли археологи возле поселка Петрово Александрийского района Кировоградской области.

"Мы проводим охранные раскопки тогда, когда возникает угроза уничтожения памятника. В результате наших работ достопримечательность исчезает как материальный объект и переходит в информационный план. То есть, вместо реально существующего кургана, появляется научный отчет, чертежи к нему, фотографии", - сказал руководитель экспедиции Николай Тупчиенко, передает "Суспільне".

Погребениям 5 тыс. и 3 тыс. лет. Курган у поселка Петрово на картах 1950-х и 1980-х обозначают как холм высотой 1 м. Захоронения расположены на распаёванных землях.

"По нашему законодательству, чтобы не иметь проблем с отводом этой земли, Петровский карьер обратился с тем, чтобы мы провели охранные раскопки. Он профинансировал эти исследования, в процессе которых мы его фотографируем, снимаем и эти кости передаем антропологам. В исследовании этих костей заинтересованы наши польские коллеги", - сказал исследователь.

В одном из курганов был похоронен молодой человек. Скелет плохо сохранился. Его похоронили в прямоугольной яме, ориентированной почти по линии восток-запад, и накрыли каменными плитами. Их передадут в Петровский краеведческий музей.

"Второму захоронению, которое нашли, почти три тысячи лет. Мы его определяем как киммерийское, потому что положение скелета было на левом боку с руками перед тазом, которое напоминает положение всадника", - сказал Тупчиенко.

"Это захоронение центральной ямной культуры. Из него сохранилось кости человека, череп, усыпанный краской - минеральной охрой, деревянным углем. Он не просто лежал на земле, а на такой циновке, она отпечаталась и мы ее зафиксировали", - сказал археолог Юрий Лукьянченко, который сделал эскизы из захоронений.

Научный сотрудник областного краеведческого музея Владислав Шатковский отобрал пробы грунта.

"Это делается для определения флоры и фауны того времени. Поскольку одновременно несколько экспедиций работают с польскими коллегами, то результаты исследований будут зимой", - пояснил он.

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В области почти 2,8 тыс. курганов находятся на государственном учете. Это пятая часть всех существующих.

"На территории какой общины находится курган, та и обеспечивает его охрану. Перед началом любых строительных работ, люди обращаются к нам и выясняют, есть ли на территории объекты. Тогда мы уже сотрудничаем с археологами, историками и учеными", - сказала директор областного департамента культуры и туризма Ульяна Соколенка.

В Днепропетровской области черные археологи начали копать на объектах "Большого строительства". Люди с металлоискателями пришли на строительство трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка". Археолог Дмитрий Тесленко сообщил: в ходе исследования древних поселений на строительстве трассы находок из металла почти нет. Ученые нашли ямы, которые выкопали черные археологи.

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