В Крым вернулись выселеные коренные народы

183155 крымских татар выселили с полуострова в мае 1944-го. Вернулось лишь половина. Фото: https://33kanal.com

Возвращение крымских татар в Крым началось 23 июня 1990-го. Вернулись 20 тыс. крымских татар - почти половина всех живших тогда в СССР.

Крымских татар обвинили в массовом дезертирстве из рядов Красной армии и сотрудничества с врагом во время Второй мировой войны. Предложение выселить целый народ в Узбекистан без доказательства вины сформировал нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Аргументировал "нежелательностью дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине СССР". После того подготовили большую операцию для выполнения которой привлекли 32 тыс. Сотрудников НКВД и солдат.

183155 крымских татар выселили с полуострова в мае 1944 года. Их отправили в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, в Марийскую АССР, на Южный Урал и в Костромскую область. По официальным данным, дорогой к местам депортации умер 191 человек. За первые годы жизни на чужбине от нужды и трудов погибли 46% крымских татар - по оценкам активистов крымскотатарского движения. Официальные цифры - 15-25%.

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В местах ссылки крымские татары смогли сохранить свою идентичность, язык и историческую память - самую мощную в тех условиях связь с родиной. В течение 1950-х сформировали национальное движение. Главной национальной идеей стало возвращение в Крым и восстановления нарушенных 1944 года прав.

Верховный Совет СССР 14 ноября 1989-го приняла постановление "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся принудительному переселению, и обеспечении их прав". Возвращение татар сопровождалось земельными конфликтами с переселенными на полуостров людьми. 18 мая отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа.

23 февраля 1944-го в СССР началась насильственная депортация чеченцев и ингушей с их родины. Операция НКВД получила название "Чечевица". Поводом для ее проведения стала якобы сотрудничество народов с нацистской Германией и выступление с оружием против Красной армии. Высшее руководство СССР решило наказать мятежные народы и избавиться от них. Чеченцы и горцы Кавказа проводили постоянную борьбу за национальную независимость. Насильственной депортации подверглись около 2,5 млн граждан СССР.