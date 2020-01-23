В Кремле обстреляли кортеж

Ильин хотел застрелить Брежнева. Фото: РТ

23 января 1969 КГБ СССР начало следствие по делу младшего лейтенанта Виктора Ильина.

Во время встречи космонавтов у Боровицких ворот Кремля сделал 16 выстрелов по автомобилю, в котором должен был быть генсек Леонид Брежнев.

Ильин отрицательно относился к режиму СССР, осуждал вторжение советских войск в Чехословакию. Также он увлекался убийцей президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальдом.

21 января 1969 Ильин был в наряде дежурным офицером. Он украл два пистолета Макарова, четыре магазина к ним и убежал из части в г. Ломоносове Ленинградской обл. Поехал в Ленинград, оттуда самолетом отправился в Москву. В столице СССР была назначена встреча Брежнева с советскими космонавтами.

Ильин остановился у своего дяди-милиционера. На следующий день украл у него форму и пошел в Кремль. Благодаря форме его пропустили к Боровицким воротам Крамля. Там он стал между двумя отрядами оцепления. Когда подъехал кортеж, Ильин пропустил первую машину и открыл стрельбу по второй. За 6 секунд он успел выпустить 16 пуль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сибирь перевезли более 25 тыс. украинских семей

Бренжева в машине не было. В ней ехали космонавты Алексей Леонов, Андриан Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой. Они успели пригнуться. Шофера Илью Жаркова смертельно ранило пулей. Николаев перехватил руль. Мотоциклист эскорта направил мотоцикл на Ильина и сбил его. Тогда стрелка задержали сотрудники КГБ.

Ильина признали невменяемым и в мая 1970 года поместили в Казанскую специальную психиатрическую больницу. 18 лет он содержался там в изоляции. 1990 Ильина выписали. Он утверждает, что жалеет только из-за смерти водителя, а также за неприятностей, которые постигли его друзей.

22 ноября 1963 в Далласе (штат Техас) убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.