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понедельник, 07 мая 2018 08:21

В Королевском театре Англии зрители сидели на нестроганых лавках

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В Королевском театре Англии зрители сидели на нестроганых лавках
Королевский театр на Друри-Лейн. 2006 год. Фото: Википедия

7 мая 1663 года в центре Лондона на Друри-Лейн открылся Королевский театр. Через шесть лет он сгорел, но его снова восстановили. Сейчас это старейший театр Англии.

Первое здание театра было построено в 1663 году по приказу Томаса Киллигру, придворного короля Англии Карла II. Его название связано с тем, что театр окружали четыре улицы: Друри-Лейн (с востока), Бриджес-стрит (с запада), Грейт-Рассел-стрит (с севера) и Литл-Рассел-стрит (с юга). Этот трехэтажный дом имел длину 33 м и ширину 17 м, трехуровневый зал мог вместить 700 зрителей. Спектакли начинались в 15:00, чтобы можно было использовать естественное освещение через стеклянный купол зала. В основе репертуара были пьесы Шекспира, а не их обработки, как было раньше. "Друри-Лейн" в то время стал одним из самых известных и передовых театров Европы.

Зрители в партере сидели на грубых скамьях, обитых сукном, без опоры. Ряды были установлены полукругом и каждый следующий ряд был выше, чем предыдущий. Однако 25 января 1672 театр сгорел.

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Чтобы не потерять постоянных зрителей, очень быстро начали строительство нового здания театра. Через два года, 24 марта 1674, архитектор Кристофер Рен завершил строительство. Новый зал мог вместить 2000 зрителей, он был технологически лучше оснащен по сравнению с предыдущим. В здании были и другие помещения, необходимые для функционирования театра - офисы, спортивные залы, складские помещения и раздевалки для семидесяти членов труппы, а также около пятидесяти технических сотрудников. Новое здание простояла почти 120 лет, до 1791 года, когда его снесли, чтобы построить больший театр.

Проект нового здания театра создал архитектор Генри Голанд. В 1794 году театр был построен. Теперь зал нового театра мог вместить 3600 зрителей. Сцена имела ширину 27 м и глубину 30 м. Это было, если не считать церкви, самое высокое здание в Лондоне и крупнейший театр в Европе. Впоследствии "Друри-Лейн" пришел в упадок и потерял свое прежнее общеевропейское значение. На рубеже XX века он получил новую жизнь как своего рода мюзик-холл, в котором ставились легкомысленные комедии. В 1958 году здание театра было признано национальным памятником 1-го класса.

17 апреля 1970 в Киеве открыли один из крупнейших в Украине дворец культуры "Украина". Был запроектирован в первую очередь как место проведения съездов Коммунистической партии Украины, и во вторую очередь - как концертный зал. Торжественно открыт к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
07
мая

В Королевском театре Англии зрители сидели на нестроганых лавках

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